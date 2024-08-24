Тюменцы могут принять участие в родительском интенсиве "Первый раз в первый класс: подготовка к школе"

По словам педагога-психолога центра Оксаны Митюшовой, поступление ребенка в первый класс вызывает у родителей сомнения, волнение и тревогу, которые иногда перерастают в конкретные страхи.
"Важно настроиться на прохождение этого этапа и поддерживать друг друга, - сообщила она. - Подготовиться к поступлению в первый класс – это не только про то, чтобы записать ребенка в школу, выбрать учителя и подходящую программу обучения, научить ребенка минимальным навыкам счета или письма. Это также о том, чтобы проработать собственные психологические трудности, связанные как с текущей ситуацией, так и с прошлым негативным опытом".
Серия прямых эфиров - в официальной группе регионального центра "Семья" ВКонтакте, сообщает Тюменская линия.
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