Для лечения грыж в Тюмени используют малоинвазивные методы

Тюменские хирурги ОКБ №2 прошли обучение и успешно внедрили в практику малоинвазивный метод лечения грыж, в том числе и паховых - лапароскопическую герниопластику.

"Данный метод являться одним из передовых в лечении различного рода грыж. Он помогает снизить риск рецидивов и осложнений, а также значительно уменьшается время пребывания в стационаре после операции. Уже на следующие сутки пациент может беспрепятственно передвигаться и быстро восстанавливается", - поделился заведующий хирургическим отделением №1 Николай Земеров.

Не так давно в хирургическое отделение №1 поступил 72- летний мужчина с диагнозом - паховая грыжа. Пациент около трех лет не обращался за медицинской помощью, но в последнее время начал испытывать существенный дискомфорт. После осмотра в поликлинике по месту жительства, его направили на оперативное лечение.

Операция прошла успешно и уже через пару часов пациент мог самостоятельно передвигаться с минимальным болевым синдромом, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г.Тюмень).