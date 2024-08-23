В тюменской Школе программирования стартует курс по программе "Основы работы с базами данных, язык SQL"

С 10 сентября в тюменской Школе программирования стартует курс по программе "Основы работы с базами данных, язык SQL". Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате.

На курсе слушатели получат представление о принципах работы с базами данных и языком запросов SQL, сформируют базовые практические навыки по установке, настройке, администрированию PostgreSQL, а также знания о моделировании БД.

Для зачисления на курс необходимо зарегистрироваться в Системе электронного обучения Тюменской области, записаться на курс, заполнить анкету и пройти входное тестирование до 08 сентября 23:55 по ссылке.

Чтобы открыть доступ к анкете, на сайте в верхнем правом углу нажмите на значок шестеренки и выберите "Записаться на курс". Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.