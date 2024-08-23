На льготное кредитование ИТ-проектов в России будет выделено около 2,5 млрд рублей до конца 2024 года

В целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий, из федерального бюджета до конца года будет выделено около 2,5 млрд рублей. Программа льготного кредитования проектов цифровой трансформации работает с декабря 2019 года.

Как следует из распоряжения Правительства РФ от 15.08.2024 № 2186-р, должно быть обеспечено финансирование не менее 169 проектов.

Субсидируемая ставка составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий — не выше 3%. Компании могут получить заем до 10 млрд рублей. Средства выдаются на разработку и внедрение российских ИТ-продуктов. Их можно использовать для приобретения ПО и лицензий на него, создания собственных технологий и софта, оплаты труда сотрудников и другие нужды.

Постановлением Правительства РФ от 05.12.2019 № 1598 утверждены соответствующие правила, которые содержат в том числе условия предоставления льготного кредита.

Напоминаем, что в Тюменской области на протяжении нескольких лет реализуется комплекс региональных мер государственной поддержки, направленных на стимулирование развития ИТ-отрасли, масштабирование проектов ИТ-компаний. Ориентироваться в федеральных и региональных мерах поддержки помогает сервис "ИТ-навигатор Тюменской области".

В прошлом году организации и предприниматели региона, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий, воспользовались льготными займами, предоставленными АО "Корпорация МСП", Фондом микрофинансирования Тюменской области, а также гарантиями, поручительствами и целевыми займами Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".