Тюменские единороссы отправили в Курск очередную партию помощи

Третью машину с 10 тоннами гуманитарной помощи для жителей Курской области Тюменское региональное отделение “Единой России” отправило накануне дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, которая ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Основная часть гумпомощи — раскладушки, матрасы, постельное белье, продукты длительного хранения, детское питание, одежда для взрослых и детей. В отправке приняли участие глава Тюмени Максим Афанасьев, депутат гордумы Дмитрий Осипов и секретари первичек.

Секретарь Тюменского реготделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что значительную роль в сборе груза сыграли первички и поблагодарил всех тюменцев за отклик.

"В Курской области многие люди были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, где им оказывается необходимая помощь. Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим согражданам. Тюменцы проявили большую активность", - отметил Андрей Артюхов.

Региональное отделение партии на прошлой неделе уже направило две десятитонные машины с гуманитарной помощью. Обе - с раскладушками, постельным бельем, предметами гигиены, продуктами питания и всем необходимым на первое время - уже прибыли в Курскую область.

Руководитель Штаба общественной поддержки, глава регионального исполкома партии Ольга Швецова отметила, что желающих помочь оказалось очень много. "Мы находимся в постоянном взаимодействии с Курской областью, выясняем, какая именно помощь им нужна. Стараемся оперативно собрать и доставить все необходимое. Эту работу обязательно будем продолжать. Наша задача — окружить заботой и вниманием людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", — сказала Ольга Швецова.

Региональное отделение продолжает сбор помощи Курской области. На следующей неделе будет отправлен четвертый автомобиль. Сбор проходит в Штабе общественной поддержки “Единой России” по адресу: ул. Водопроводная, 36/2. Часы работы: с 8.00 до 20.00, без выходных.

С февраля 2022 года реготделение ЕР отправило 494 тонны гуманитарной помощи, это 37 20-тонных фур и машин меньшей грузоподъемности.