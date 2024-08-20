Елена Первухина: именно в семье мы обретаем силы

Семья – это не просто набор родственников, объединенных кровью. Это единый организм, где каждый член играет свою важную роль, а все вместе создают уют, тепло и поддержку, которые так необходимы каждому из нас. В семье мы учимся любить, заботиться, уважать друг друга, прощать и находить общий язык. Именно здесь закладываются основы жизненных ценностей, которые впоследствии будут определять наши поступки и выбор.

Елена Александровна Первухина, ведущий специалист Кадрового центра "Работа России" Тюменской области по Вагайскому району, прекрасно осознает важность семьи. Для нее семья – это не просто слова, а самая ценная составляющая жизни. Вместе с мужем Виктором Михайловичем, дочерью Варварой и сыновьями Александром и Сергеем они создали настоящий очаг, полный любви и взаимопонимания.

Виктор Михайлович, водитель автобуса, всегда был опорой для своей семьи. Он трудолюбивый и заботливый. Его влияние на сыновей неоценимо: он учит их быть ответственными, заботливыми и добрыми людьми.

Елена Александровна старается поддерживать позитивный эмоциональный климат в доме, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и уверенно. Каждый вечер семья собирается за семейным ужином, где они обсуждают школьные успехи, делятся событиями дня и просто интересуются делами друг друга.

Старший сын, Александр, учится в Тобольском многопрофильном техникуме на специальности "Рабочий зеленого строительства". Он страстный любитель животных и природы, и проводит много времени на свежем воздухе. Средний сын, Сергей, учится в школе и увлекается игрой на гитаре и компьютерами. Он вечно полон идей и жаждет новых знаний. Дочь Варвара радует родителей своим любопытством, жизнерадостностью и активностью.

Елена Александровна верит, что именно в семье мы обретаем силы, поддержку и вдохновение для достижения любых целей. Ведь семья – это источник любви, тепла и безусловного принятия, что делает ее самым ценным богатством в жизни каждого человека.