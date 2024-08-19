Об особенностях процедуры банкротства рассказали в Росреестре

Начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Елена Вишнякова рассказала, можно ли самостоятельно инициировать процедуру банкротства.

С 1 сентября 2020 года действует механизм, позволяющий гражданам самостоятельно инициировать процедуру банкротства. Внесудебное банкротство проводится при сумме долга от 25 000 до 1 000 000 рублей.

Круг лиц, имеющих право на эту процедуру, был расширен. В него включили граждан, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, который предъявлялся для исполнения, если основным доходом таких лиц является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

– Иные категории граждан вправе воспользоваться процедурой внесудебного банкротства через семь лет после предъявления исполнительного документа, – сообщили в Росреестре.

Процедура длится 6 месяцев. В это время нельзя брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и т. п. Процедура бесплатная и не требует участия арбитражного управляющего.

Документы подаются в МФЦ. Необходимо предоставить:

• заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке по установленной форме;

• список всех известных кредиторов по установленной форме;

• паспорт гражданина РФ;

• документ, подтверждающий место жительства или место пребывания заявителя;

• документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя (нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной);

• документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (если от имени гражданина действует представитель);

• справка, подтверждающая получение страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или пенсии, назначенной работникам силовых органов;

• справка, подтверждающая, что на дату ее выдачи не позднее, чем за один год до даты обращения с заявлением о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ имущественного характера предъявлялся к исполнению (направлялся для исполнения) в порядке, предусмотренном законодательством РФ об исполнительном производстве, и данные требования не исполнены или исполнены частично.

Судебное банкротство начинается при долгах свыше 500 000 рублей при просрочке исполнения обязательств от 3 месяцев и проводится арбитражным судом. Процедура более длительная – от 6 месяцев до нескольких лет. Она начинается, если сумма долгов превышает 500 000 рублей, а срок просрочки исполнения обязательств составляет более 3 месяцев. Эта процедура проводится арбитражным судом и может занять от 6 месяцев до нескольких лет.

Для судебного банкротства обязательно участие арбитражного управляющего, а также необходимо оплатить его вознаграждение в размере 25 тысяч рублей и госпошлину в размере 300 рублей. Могут потребоваться и другие организационные расходы, например, обязательная публикация объявлений в газете "Коммерсантъ".

Инициаторами судебного банкротства могут выступать сам должник, конкурсный кредитор или уполномоченный орган, например, Федеральная налоговая служба (ФНС).

В рамках судебной процедуры банкротства в отношении гражданина могут быть применены две предусмотренные законом меры: реструктуризация долгов и реализация имущества. Реструктуризация долгов направлена на восстановление платежеспособности гражданина. Долги перед кредиторами погашаются в соответствии с планом реструктуризации долгов, сообщает Тюменская область сегодня.