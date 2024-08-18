В Тобольске закроют летний сезон в Аптекарском саду

25 августа с 15:00 до 20:00 состоится закрытие летней площадки. Участникам представят итоговые продукты проекта "Летняя площадка в Аптекарском саду", проведут пикник с презентацией книги. Также пройдут музыкальный и литературный квартирники с участием музыкантов, литераторов и писателей Тобольска.

На площадке "Семейный аромат" гости узнают об ароматах и их свойствах и выберут свой. За это они получат в подарок пробники и сертификаты на будущие покупки. На втором интерактиве

"Коробка с секретом" тоболякам нужно будет определить местоположение спрятанных предметов и расставить их в правильном порядке. За верно выполненное задание участники получат приз. Кроме того, всех желающих приглашают на танцевальный батл Just Dance, где игроки будут повторять движения за танцором на экране.

С 16:00 до 17:00 презентуют книгу Аптекарского сада со сказками. Авторы расскажут истории написания произведения и зачитают самые интересные моменты.

С 17:30 до 18:00 пройдет розыгрыш — участники смогут получить книгу со сказками. Семья, которая наиболее активно участвовала в мероприятиях площадки, получит приз от мультицентра "Моя территория" — сертификат в аквапарк.

С 18:00 до 20:00 состоится презентация результатов проекта и творческий квартирник, где выступят артисты, литераторы и писатели, сообщает Мегатюмень.

— Летняя площадка готовится к "спячке" — событие будет завершающим в этом сезоне. Мы поощрим самых активных: молодежь и семьи за участие в интерактивах, подведем итоги работы Аптекарского сада, — рассказала рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.