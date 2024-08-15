Полторы тысячи детей побывали на благотворительном представлении в Тюменском цирке

1500 детей из всех муниципальных образований Тюменской области побывали на цирковом представлении, праздник для них организовали региональное отделение "Единой России" и Тюменский цирк, собщили в пресс-службе реготделении партии.

"Мы рады, что юбилей области стал для детей настоящим праздничным днём. Дети - наше будущее, поэтому так важно дарить им положительные эмоции и радостные переживания". - отметила председатель комитета по соцполитике областной думы, руководитель регионального исполкома ЕР Ольга Швецова.

Директор Тюменского государственного цирка Анастасия Агафонова сообщила, что юные зрители получили приглашения на представление в рамках всероссийской акции "Цирк детям села". Она реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и даёт возможность ребятам из глубинки познакомиться с цирковым искусством. Зрители увидели представление "Итальянский цирк: слоны и тигры" всемирно известной цирковой династии Тони.

Перед представлением для всех зрителей прошла акция "Счастливый билет". Региональное отделение "Единой России" подготовило подарки для детей, чьи места в зале оказались отмечены сердечком.