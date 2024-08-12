Тюменское телевидение вышло на Цветной бульвар

Открытая студия телеканала "Тюменское время" с 12 августа начинает работать на Цветном бульваре - павильон расположился напротив инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!".

До 16 августа включительно здесь будут готовить к выходу в эфир самые разные программы. С 10:00 можно встретить начало нового дня вместе с ведущими "Утра", в 15:00 — узнать последние новости. Программа вечернего эфира каждый день будет отличаться. В понедельник, 12 августа, в 17:00 в открытой студии на Цветном бульваре пройдут съемки ток-шоу "Вечерний хэштег". Во вторник в это же время — прямой эфир программы "Хочу в район!", а в среду - "Добрый вечер, Тюмень!".

Все желающие смогут поделиться своими историями или новостями. Самые активные получат подарки, а так же попадут в эфир.

В четверг, 15 августа, с 15:30 начнет работу открытая студия викторины "Тюменская область, я люблю тебя!" в честь 80-летия региона. В 16:00 стартует сама викторина. Завершит работу открытой студии в пятницу шоу "Контора", начало — в 17:00, сообщает департамент общественных связей Тюменской области.