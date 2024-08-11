Уведомления об имущественных налогах в сентябре отправят через госуслуги

Тюменцам предстоит заплатить имущественные налоги за квартиры, дома, транспорт, земельные участки, гаражи и т. д., которые были в собственности в 2023 году. В сентябре начнется рассылка сводных уведомлений, оперативно их можно получить в режиме онлайн.

Это можно сделать через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС. В случае некорректности данных - направить обращение в налоговый орган. Если все верно — сразу оплатить. Вход доступен по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть по учетной записи госуслуг.

Более 75 тысяч налогоплательщиков региона получат уведомления непосредственно через портал госуслуг. Для подключения услуги достаточно направить согласие, подписанное усиленной неквалифицированной электронной подписью. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте.

Уведомления также будут направлены по Почте России. Получить их можно в МФЦ и налоговом органе, сообщает Вслух.ру.