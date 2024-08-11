Ялуторовские музейщики подготовили выставку "Почтовые истории"

В честь 330-летия Почты России жители и гости Ялуторовска могут познакомиться с выставочным проектом "Почтовые истории".

Несмотря на стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий, почта остается самым доступным средством общения. Она объединяет людей, семьи, живущие в разных точках России и даже за рубежом.

Выставка в краеведческом музее г. Ялуторовска (ул. Революции, 75) представляет историю почтового дела в регионе от XVIII века до наших дней. Связующим звеном почтовой службы был Сибирский тракт, по которому и осуществлялась доставка почты. Посетители могут увидеть почтовую технику, письма, телеграммы, открытки, документы, фотографии, марки и конверты конца ХIХ – ХХ века, сумки почтальона, посылки и бандероли из фондов ТМПО, частного собрания и уникальной коллекции, собранной сотрудниками Ялуторовского почтамта. Важное место в проекте занимает тема войны, которая отражена через фронтовые письма.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.