Фестиваль "Открытие термального сезона" пройдет в ноябре

Юбилейное событие планируют провести по-особенному, сообщила руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.

"Фестиваль будет проходить весь ноябрь. Подготовим интерактивные программы, мероприятия, розыгрыши. События будут проходить на термальных курортах региона, каждый из которых по-своему уникален", — добавила она.

В 2020 году Тюменская область получила статус "Столица термальных вод России". За три года с этого момента количество посетителей термальных источников в регионе выросло на 79%. С каждым годом прирост увеличивается, статус региона укрепляется. По данным за 2023 год, на термальных курортах, не считая санаториев, побывали около 1,2 млн.

Для удобства отдыхающих инфраструктуру туробъектов в области совершенствуют. 3 августа в Тюменском районе на территории базы отдыха “СОВЕТSKY” открыли крупнейший в России бассейн с термальной водой. Зеркало воды — 800 кв.м.

Реализуются и новые инвестиционные проекты в этой сфере. Так, в апреле 2024 года в Тюмени презентовали концепцию туристско-рекреационного кластера, который создадут вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Как сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области на лоты, которые были предоставлены регионом, заявилось много инвесторов. На территории кластера будут и гостиничный комплекс, и тематический парк, и лыжный тоннель, сообщает Тюменская линия.