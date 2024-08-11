Качество водоснабжения в Уватском районе на особом контроле

Выездные проверки объектов ЖКХ начались в Уватском районе. - Жители села Ивановка обратились с проблемой – перебоями в подаче и слабым напором воды. Специалисты ЖКХ обследование системы провели, причины неполадок установили, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Сейчас идет капитальный ремонт Ивановской станции водоочистки с установкой резервуара чистой воды, что позволит увеличить объем накопления питьевой воды и улучшить качество снабжения. Также в Ивановке на улице Уютной началось строительство водопровода, ведется устройство колодцев. Завершение работ планируется в первой декаде осени.

В котельных Туртаса и Горнослинкино проведена диагностика оборудования и инженерных сетей, завершаются ремонтные работы. Проводится промывка и опрессовка внутренних тепловых сетей бюджетных учреждений. - Для надежного и бесперебойного прохождения отопительного периода подготовлен запас материально-технических средств для аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также запас горюче-смазочных материалов для оперативной ликвидации аварий, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Сотрудники коммунального предприятия, задействованные в сфере теплоснабжения, прошли обучение и успешно сдали советующие экзамены. Подготовка к отопительному сезону продолжается, - пояснил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.