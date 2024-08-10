Выставка финалистов фотоконкурса имени А. Ефремова проходит в Тобольске

В конгресс-зале Дворца Наместника посетители могут увидеть работы финалистов XXIII конкурса репортажной фотографии "Cибирьфотофест – Тобол, имени Александра Ефремова - 2024". Межрегиональный конкурс посвящен легенде Тюменской журналистики, первому лауреату фестиваля "Тюменская пресса" в номинации "Фотокор года", уроженцу г. Тобольска Александру Ефремову, погибшему при исполнении служебного долга в Чечне.

Конкурс был учрежден в 2002 году, а с 2010 года его финальные мероприятия проходят на родине журналиста, в том числе на площадках Тобольского музея-заповедника. С выставкой "Репортаж", на которой представлены снимки победителей и призеров, тоболяки и гости города могут ознакомиться до 1 сентября 2024 г.

Посетить выставку можно по адресу: г. Тобольск, Красная площадь 1, стр.3,

По материалам Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.