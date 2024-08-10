Средний уровень зарплат в Тюменской области превысил 82,8 тысячи рублей

По данным Росстата, в мае 2024 года средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 82 тыс. 881 руб. Это на 14,3% выше, чем годом ранее. И на 6,9% больше, чем месяц назад.

По уровню зарплат Тюменская область традиционно на третьем месте в Уральском федеральном округе. Лидируют северные округа: в ЯНАО в среднем начисляли 201 тыс. 526 руб., в ХМАО-Югре - 128 тыс. 997 руб.

В Свердловской области средний заработок составил 76 тыс. 167 руб., в Челябинской - 71 тыс. 695 руб., в Курганской - 67 тыс. 222 руб. Причем самая высокий прирост, на 30,1%, зафиксирован в Курганской области.

За первые пять месяцев года средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 78 тыс. 489 руб., это на 18,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По этому показателю регион также на третьем месте в УрФО после автономных округов, сообщает Вслух.ру.