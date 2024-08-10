Тюменские врачи провели уникальную операцию на сердце

"Женщина поступила в кардиологическое отделение ОКБ №1 в жизнеугрожающем состоянии: хроническая сердечная недостаточность 4 класса (одышка даже в покое), снижение кровоснабжения мозга. Проведенное обследование показало гипертрофическую кардиомиопатию", - рассказала врач – кардиолог Ольга Решетникова.

Одна из форм этого заболевания - обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия, когда у пациента в сердце наблюдается массивное утолщение перегородки между желудочками. Вместо 1 см у женщины оно достигло 1,7 см и создавало препятствие для нормального кровообращения. Требовалось срочное хирургическое вмешательство. Но при ее возрасте и сопутствующей патологии шанс давала только малоинвазивная операция эндоваскулярным способом.

Рентгенэндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, Максим Каштанов, работая ранее в Екатеринбурге, провел более 200 таких операций, в Тюмени же они не практиковались. Внедрение передовых методик - приоритетная задача ОКБ №1 и оценив риски, медики приняли решение.

"Этот высокотехнологичный метод сегодня применяется лишь в двух медицинских центрах России. Метод заключается в спиртовой абляции (удаления ткани) проблемного участка сердечной мышцы. Под рентген-контролем мы вводим в одну из коронарных артерий специальный катетер, находим гипертрофированную мышцу и воздействием на нее небольшим количеством этилового спирта, который повреждает мышечные клетки в этой зоне и приводит к сокращению и препятствия кровотоку. Пациентке был возвращен нормальный кровоток", - рассказал М. Каштанов.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.