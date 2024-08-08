Тюменская "Ночь кино" пройдёт на 84 площадках

В Тюменской области в "Ночь кино" пройдут бесплатные показы новых российских фильмов 24 августа, Всероссийской акции присоединятся 84 площадки, в том числе 11 кинозалов, модернизированных в рамках нацпроекта "Культура".

В программе — рекордсмены отечественного проката: сказочная комедия "По щучьему велению", сцены которого снимали в тобольском туркомплексе "Абалак", фантастические приключения "Сто лет тому вперед" и военная драма "Воздух".

В рамках акции также пройдут концерты, квест-игры, киновикторины, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы и другое.