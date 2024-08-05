Фестиваль уральских кукольных театров пройдет в Тюменской области в октябре

Второй фестиваль кукольных театров Уральского федерального округа состоится в Тюменской области в конце октября. Откроют фестиваль в Тюмени спектаклем "Конёк-Горбунок" Тюменского театра кукол. Всего запланирован показ 20 постановок в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, сёлах Армизонское, Нижняя Тавда, Юргинское, Стрехнино, Упорово, Ярково, поселках Богандинский, Винзили, Московский.

На муниципальных театральных подмостках также выступят Челябинский театр кукол имени В. Вольховского, Краснотурьинский театр кукол, театр актера и куклы "Петрушка", Ханты-Мансийский театр кукол, театр кукол "Золотой петушок", Курганский театр кукол "Гулливер", Екатеринбургский театр кукол.

В 2023 году спектакли фестиваля "Сказочный мир" посмотрели более 11 000 детей из 10 населённых пунктов Тюменской области, в том числе в виртуальных концертных залах.