Почему начинают горчить огурцы, рассказали тюменцам

Перепады температур в дневное и ночное время, дождливые и пасмурные дни провоцируют стресс у растения, в огурцах начинается выработка большого количества органического соединения - кукурбитацина, и он придает горечь.

"Для предотвращения избыточного нагрева воздуха в теплице, вовнутрь поставьте емкость с водой, а также ежедневно проветривайте теплицу. В ней должен быть яркий и одновременно рассеянный свет. Если освещенность низкая, необходимо установить дополнительные источники света. Теплица из цветного или прозрачного поликарбоната даст отличную защиту от ярких лучей солнца", - говорят агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Огуречные посадки открытого грунта необходимо в прохладные ночи прикрывать нетканым материалом. Прямые солнечные лучи обжигают нежную листву огурчиков, поэтому в жаркие дни-притеняйте.

Борьба с болезнями и вредителями является важным фактором при выработке горечи у овоща. Мучнистая роса – одно из самых распространенных заболеваний, вызывающих горечь плодов.

Сортовые особенности тоже влияют на горечь огурцов. Одни синтезируют кукурбитацин даже при небольшом стрессе, другие реагируют не так активно. Огурцы некоторых сортов не выделяют его вообще, но при этом плохо переносят недочеты в уходе, сообщает АиФ-Тюмень.