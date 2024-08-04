Хирурги из Тобольска помогают пациентам с инсультом

В тобольской Областной больнице № 3 за один день провели три успешные операции по извлечению тромба из артерии головного мозга у пациентов с инсультом. Избавить пациента от острого тромбоза артерии головного мозга наиболее эффективным методом тромбэкстракции возможно только при своевременном обращении за медицинской помощью при обнаружении ранних симптомов инсульта.

Ранние признаки инсульта включают внезапное онемение или слабость в лице, руках или ногах, особенно на одной стороне тела, трудности с речью или пониманием речи, внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах, внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потерю равновесия или координации, а также резкие головные боли без очевидной причины, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

— Сейчас мы готовим специалистов, которые осваивают новую методику восстановления кровотока. Несмотря на высокие ресурсозатраты этого вида медицинской помощи, уверен, вскоре такие сложные операции станут повседневными и мы сможем спасать еще больше людей с острым нарушением мозгового кровообращения, — подчеркивает рентгенэндоваскулярный хирург Андрей Прохорихин.