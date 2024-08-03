В Ялуторовском музее обновятся экспозиции

Экспозиция "Усердием и капиталом купеческим", открытая в музее "Торговые ряды" к 365-летнему юбилею г. Ялуторовска, пополнилась новым экспонатом - сувенирным самоваром, изготовленным в 1972 году Тульским машиностроительным заводом "Штамп" им. Б.Л. Ванникова.

Гостья музея "Торговые ряды", вдохновившись атмосферой выставки, решила передать на ответственное хранение дорогую сердцу вещь. Реликвия принадлежала Фаине Зиновьевне Панфиловой, родившейся в Ялуторовске в1935 г., которая и передала ее по наследству членам совей семьи. Теперь этот миниатюрный самовар станет не только экспонатом, бережно хранимым сотрудниками музея, но и увековечиванием памяти о прабабушке на многие века.

А еще в ялуторовских "Торговых рядах" открылась обновленная "Чайная". Ее пространство теперь украшает тематическая выставка "Посуда со вкусом". В "Чайной" регулярно проводят мастер-классы по изготовлению конфет и росписи пряников, творческие встречи, беседы с интересными гостями.

Гастрономический ассортимент "Чайной" постоянно расширяется. Сегодня гостям предлагают купеческий чай "Колокольников", Иван-чай с луговыми травами и угощают цукатами из ревеня и тыквы, пастилой, козинаками, леденцами из натурального сока и многим другим.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.