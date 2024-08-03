Проект "Крестьянские истории" реализуется тюменцем

Автор проекта "Крестьянские истории", тюменский фотожурналист, музеевед, руководитель некоммерческого фонда "Культурное наследие Западной Сибири" Андрей Черепанов презентует свою социально значимую работу в разных уголках Тюменской области. У него богатый опыт в деле сохранения истории региона.

Он отметил, что интерес к краеведению родился у него при изучении истории своей семьи.

- Я много времени провел в архивах Тобольской губернии в поисках родословной моих предков, - говорит Андрей Черепанов. - А пока ищешь имена, даты, деревни, открывается богатая картина прошлого региона. Я создал проект "Крестьянские истории", чтобы сохранить память об истории сельской жизни предков, традициях и укладе через фотоснимки, документы, воспоминания старожилов, укреплять связь поколений. По фотографиям отлично видно, как жили люди раньше, как менялись улицы и площади, что сохранилось, а что ушло безвозвратно. Если хотите, то можете предложить для публикации фотоснимки со своей семейной историей.

Проект "Крестьянские истории" реализуется при поддержке гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", сообщает КП-Тюмень.