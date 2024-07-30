Соколовы: 35-летняя история в автоспорте

Ровно 35 лет назад в Тюменской области любители автогонок смогли начать официальные тренировки и участвовать в соревнованиях различного уровня. Все это благодаря тюменцу Олегу Соколову, который в 1989 году основал Федерацию автомобильного спорта, о развитии этого вида в нашем регионе рассказал его сын Владимир.

Все началось с того, что однажды в Кургане Олег Соколов увидел необычный автомобиль. Оказалось, что на нем спортсмены участвуют в гонках. После просмотра заездов он решил, что в Тюмени и во всем регионе этот вид должен развиваться. Сегодня увлечению своих дедушки и отца следует еще один представитель династии - Иван Соколов. Ему 21 год, а за руль автомобиля он сел в восемь. Все началось с картинга, затем Иван перешел во взрослый кузовной класс, а сейчас Владимир планирует перевести сына в более "тяжелый" класс - на грузовики. Юноша уже становился чемпионом областного уровня и призером всероссийского. Зимой он планирует участвовать в Кубке России по трековым автогонкам.

"У каждого автолюбителя своя история. Кто-то стартует с картинга, затем переходит в кузовные классы. Кто-то связывает себя с автоспортом, работая с техникой. Некоторые начинают тренироваться и участвовать в соревнованиях с юного возраста, даже не имея водительского удостоверения. Кстати, многие из них – дети действующих спортсменов. Другие приходят уже во взрослом возрасте", - рассказывает Владимир Соколов.

Бытует мнение, что это опасный вид спорта. Однако Владимир так не считает. Спортсмены придерживаются определенных скоростей и заданной траектории, заранее зная все нюансы заездов. Кроме того, внутри гоночного автомобиля встроена "капсула" - каркас безопасности. Так что ни за своего сына Ивана, ни за других спортсменов, он не переживает.

Самый старший представитель династии, Олег Соколов, после многолетнего труда над своим детищем - созданной им федерацией, отошел от дел. Его хобби и дело жизни продолжил Владимир. С 2015 года он возглавляет федерацию и является судьей всероссийской категории. По словам нынешнего президента тюменской федерации автомобильного спорта, годы прошли не зря. На данный момент в регионе этим видом занимается более тысячи спортсменов.