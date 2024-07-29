Победителей фотоконкурса имени Александра Ефремова назвали в Тобольске

Итоги XXIII конкурса репортажной фотографии имени Александра Ефремова подвели на его родине - в Тобольске, церемония награждения победителей состоялась во Дворце наместника.

По словам директора фотоконкурса Сергея Русанова, на конкурс поступили 373 заявки от авторов из России, Сербии и Индии, представивших около трех тысяч фоторабот в шести номинациях.

Две номинации — "Человек труда" и "Большая сибирская семья" — учредила и поддерживает фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы. Руководитель фракции, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов отметил: "Цель номинации "Человек труда" - показать труд тюменцев вне зависимости от специальностей и должностей, повысить престиж рабочих профессий. В номинации "Большая сибирская семья" представлены снимки, рассказывающие о ценности многодетной крепкой семьи, где все заботятся друг о друге". В номинации "Герой нашего времени" победил Виталий Медведев из Астрахани с серией "Шульфан". В номинации регионального репортажа "Большая сибирская семья" первое место присудили тюменцу Илье Ахметшину за серию "Большая семья Андрея Якунина".

В номинации "Тобольск – ангел Сибири" победителем стала Надежда Кочнева из Тюмени с фотографией "На Базарной, Тобольск". "Уже на протяжении многих лет в нашем городе проходит этот конкурс. Благодарим инициаторов этого события за то, что Тобольск стал площадкой для его проведения. Мы все вместе работаем над развитием нашего родного Тобольска. Результаты совместного труда уже видим. В 2023 году мы приняли более 350 тысяч туристов и практически 900 тысяч экскурсантов. Город становится все более популярным для жителей страны", – отметила врио главы Тобольска Яна Зубова.

В номинации "Федеральный репортаж" победителем стал москвич Павел Волков за серию "Реквием". Он же лучший в номинации "Эко-мир: человек, гармония, природа" с серией фоторабот "Забытый в Заполярье".

В номинации "Человек труда" первое место завоевал тюменец Евгений Бушуев, представивший на конкурс серию "Люди труда земли Тюменской".

Проект фотоконкурса поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Фотокорреспондент газеты "Тюменский комсомолец" Александр Ефремов 12 мая 2000 года погиб от взрыва фугаса во время служебной командировки в Чечне. Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм, проявленный при выполнении служебного долга, награжден медалью "За Отвагу" посмертно. Он стал прототипом памятника "Жизнь за правду", который установлен в Тобольске по инициативе тюменских единороссов.