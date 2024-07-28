Международный день борьбы с гепатитом 28 июля

До 2024 года для постановки диагноза в областной больнице №24 села Ярково пациентам из района необходимо было ехать в город, и это вызывало у них определенные трудности.

В текущем году ситуация изменилась. У Ярковской больницы появилась возможность проведения качественного забора анализов ПЦР на гепатиты с определением генотипа, т.е. разновидности В или С.

"Пути выявления заболевания не изменились, - рассказывает врач-инфекционист Елена Антипина, - По прежнему их остается два: первый путь – когда уже появились симптомы, и пациент обращается на прием к врачу, и второй путь связан с профилактическими осмотрами. У нас больше нет необходимости направлять этих пациентов в город, все диагностические процедуры проводим на местах. А для работы в отдаленных населенных пунктах организовали забор анализов фельдшерами ФАПов. За полгода из общего числа лиц, состоящих в регистре гапатитов, мы обследовали 200 человек, и часть из них сняли с наблюдения".