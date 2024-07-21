В Тобольске открыта выставка микроминиатюры

20:36 21 июля 2024
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В Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике открыта выставка микроминиатюры Владимира Анискина.

Микроминиатюра – редкий вид искусства, когда художественные произведения создаются под микроскопом. Порой они настолько маленькие, что просто невозможно их различить невооруженным взглядом.В коллекции новосибирского мастера Владимира Анискина более 250 работ-невидимок, каждая из которых снабжена оптической системой для просмотра. Большая часть из них представлена в Музее микроминиатюры "Русский Левша" Международной Гильдии Мастеров (г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 35). Первый в России музей микроминиатюры открылся в марте 2006 года, и основой для его создания как раз послужила коллекция микроминиатюр новосибирца.

На выставке работ-невидимок представлена 31 работа мастера, среди них - "Самая маленькая копия монеты", занесенная в книгу рекордов Гиннесса и несколько работ, занесенных в книгу рекордов России.

По материалам Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Теги: музей , Тобольск
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