О развитии креативного мышления на Дне PR-специалиста расскажут тоболякам

27 июля в 15:00 в мультицентре "Моя территория" в Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4) молодые люди познакомятся с профессией PR-специалиста, узнают, почему он важен в команде, а также создадут PR-стратегию для социального проекта.

Для участников события пройдут лекции от сооснователя брендингового агентства Svart, PR-специалиста и маркетолога Анны Сварт.

На практическом занятии от эксперта "Учимся генерировать в команде" тоболяки узнают о методах генерации идей в команде и научатся работать над собственными проектами, а также повысят уровень креативности благодаря выполнению различных заданий и упражнений, сообщает Мегатюмень.

Т— PR-менеджер — востребованная профессия для любой сферы — каждому делу нужен свой специалист для развития. Проводя событие в День PR-специалиста, мы хотим помочь участникам погрузиться в изучение профессии, развить креативное мышление и научиться разрабатывать эффективные стратегии для проектов. Возможно, тоболяки заинтересуются и выберут пиар делом своей жизни, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.