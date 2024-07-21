Видеопрограммы "Вместе" создадут в Тюменской области

Цикл видеопрограмм откроет многообразие культур и традиций народов многонациональной Тюменской области. Зрители узнают о семейных и кулинарных традициях, народных обычаях, познакомятся с национальными промыслами и ремеслами, с традиционной танцевальной и песенно-музыкальной культурой.

Проект "Вместе" организуется в рамках Года Семьи в России при поддержке общественно-государственной организации "Ассамблея народов России". В числе его задач - вовлечение национальных общественных объединений в популяризацию традиций и обычаев, знакомство жителей региона с многообразием семейных культур народов Тюменской области, сохранение в молодежной среде традиций межнациональной дружбы, сотрудничества и добрососедства в регионе, сообщает Тюменская линия.

"Проект задуман, как цикл видеопрограмм. В него войдут семейные династии и семьи белорусов, казахов, ингушей, межнационального союза русских и татар", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель председателя тюменского реготделения Ассамблеи народов России Людмила Шабанова.