В Тюмени суд отправил за решетку на 17 лет криминального авторитета

Сегодня Тюменский областной суд вынес приговор Сергею Патрушеву, он признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые постановили по делу обвинительный вердикт.

Суд приговорил Патрушева к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года. Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших и взыскал с осуждённого солидарно с другими соучастниками более 45 тысяч рублей, конфисковал денежные средства осужденного в сумме свыше 200 000 рублей.

По данным облпрокуратуры, Патрушев с 2010 по 2021 год был криминальным авторитетом в Тюмени и Тюменском районе, получал и аккумулировал деньги для распределения в уголовных интересах. Летом 2020 года создал и руководил преступным сообществом, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 года банды в разных составах совершали на территории города и района вымогательства. От их действий пострадали 17 человек.