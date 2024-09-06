В Тюмени собирают заявки на детский конкурс "Моя IT-идея"

Прием заявок на XIV областной конкурс инновационных идей в ИТ-сфере "Моя ИТ-идея" проводится до 6 октября. Мероприятие проводится для реализации целей национального проекта "Цифровая экономика" и федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Цель конкурса – развитие научного и практического интереса к сфере информационно-коммуникационных технологий среди молодого поколения, выявление и продвижение инновационных и творческих ИТ-идей, поддержка талантливых детей.

В этом году от участников принимаются работы, представляющие собой техническое задание для разработки компьютерной программы, мобильного приложения, устройства, иных сервисов на тему "Область будущего (Тюменская область через 80 лет)".

Тематика конкурсных работ позволяет заявить для участия идеи программ и устройств, призванных повысить качество жизни жителей Тюменской области сегодня и в перспективе на 80 лет, повысить эффективность производства, работы систем здравоохранения, образования, социальной сферы, расширить сферы применения передовых цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальности, робототехника и др.

Лучшие работы могут быть направлены в администрации муниципальных образований и органы государственной власти для дальнейшего использования в развитии региона.

Ознакомиться с положением конкурса можно здесь. Участвовать в конкурсе могут дети от 6 до 11 лет, проживающие в Тюменской области. Конкурсная комиссия принимает как индивидуальные, так и коллективные работы (не более 3 участников). Участники могут представлять сразу же несколько идей. Работы оцениваются в рамках следующих возрастных категорий участников: 6-8 лет, 9-11 лет.

Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса объявляется на профориентационном форуме "ИНФОТЕХ Junior 2024".