День Кадрового центра пройдет 16 сентября в инфопарке

Кадровый центр "Работа России" приглашает жителей и гостей Тюмени на свой отраслевой день в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!".

Специалисты центра подготовили для посетителей полезные мастер-классы и увлекательные профориентационные игры для детей. Мероприятия будут идти с 13 до 17 часов.

В программе:

- мастер-класс по поиску работу "Как написать продающее резюме и пройти квест по эффективному поиску работы";

- лекция на тему "Презентация "Как открыть свое дело при содействии службы занятости";

- профориентационная игра "Крокодил";

- фотозона "Примерь профессию"

и другие активности.

Также в рамках отраслевого дня состоится церемония награждения победителей и призеров областного конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" и награждение подростков за активное участие в мероприятиях по летнему трудоустройству.