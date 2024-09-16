День Кадрового центра пройдет 16 сентября в инфопарке

Кадровый центр "Работа России" приглашает жителей и гостей Тюмени на свой отраслевой день в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!".
Специалисты центра подготовили для посетителей полезные мастер-классы и увлекательные профориентационные игры для детей. Мероприятия будут идти с 13 до 17 часов.
В программе:
- мастер-класс по поиску работу "Как написать продающее резюме и пройти квест по эффективному поиску работы";
- лекция на тему "Презентация "Как открыть свое дело при содействии службы занятости";
- профориентационная игра "Крокодил";
- фотозона "Примерь профессию"
и другие активности.
Также в рамках отраслевого дня состоится церемония награждения победителей и призеров областного конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" и награждение подростков за активное участие в мероприятиях по летнему трудоустройству.
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