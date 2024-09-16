Тюменские пенсионеры посоревнуются в чемпионате по финансовой грамотности

4 октября в Тюмени при поддержке Штаб-квартиры "серебряного" добровольчества состоится региональный этап III Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста, приуроченный к Международному дню пожилых людей.

Участниками могут стать мужчины от 60 лет и женщины не моложе 55 лет, имеющие статус пенсионера (в связи с достижением пенсионного возраста), подтвержденный пенсионным удостоверением или справкой "О назначенных пенсиях и социальных выплатах". Претендентам на победу предстоит справиться с индивидуальными тестовыми испытаниями. По итогам проведения регионального этапа сформируется команда из трех человек, которая защитит честь области на федеральном этапе в онлайн-формате 24 октября 2024 года на площадке главного цифрового пространства РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Победителей и призеров ожидают ценные призы и памятные подарки, а также дипломы об участии в чемпионате.

Целью чемпионата является популяризация движения по овладению знаниями в области финансов, повышение уровня финансовой грамотности и финансовой культуры среди лиц пенсионного возраста.

Инициатором проведения чемпионата является Министерство финансов Российской Федерации. Организация мероприятия возложена на Федеральный методический центр финансовой грамотности населения, осуществляющий свою деятельность на базе Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. В качестве соорганизатора выступает Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России. Партнерами чемпионата являются Ассоциация развития финансовой грамотности, Союз пенсионеров России, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов, региональные центры финансовой грамотности и другие общественные и финансовые организации.

Мероприятия регионального этапа проводятся при поддержке организаций-партнеров РЭУ имени Плеханова, а также при содействии органов исполнительной власти субъектов РФ в области социальной защиты населения, региональных отделений Союза пенсионеров России и региональных управлений Пенсионного фонда Российский Федерации, а также региональных центров финансовой грамотности.

Чемпионат пройдет в 55 регионах России в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 г. № 2958-р. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".