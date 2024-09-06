Отпуск на Дальнем Востоке мечтают провести более 60% тюменцев

Отпуск на Дальнем Востоке хотели бы провести 64% тюменцев, а 60% опрошенных рассматривают возможность переехать туда вслед за работодателем насовсем, но при определенных условиях, таковы результаты исследования, проведенного ВТБ к ВЭФ-2024.

58% опрошенных жителей Тюменской области никогда не были на Дальнем Востоке, но хотели бы поехать, еще 6% уже отдыхали в этом регионе и с удовольствием посетили бы его еще раз.

Большую часть опрошенных Дальний Восток привлекает разнообразием ландшафтов (53%) и уникальными экосистемами (42%). 34% респондентов главной причиной выбора этого направления для отпуска назвали богатые ресурсы для рыбалки и охоты. Лечение с использованием природных ресурсов привлекает также 34% респондентов, спортивные и культурные мероприятия в качестве мотива для посещения региона выбрали 7% участников исследования.

На вопрос анкеты "Готовы ли вы переехать на Дальний Восток?" однозначно положительно ответили 5% респондентов, при этом 55% участников анкетирования рассмотрели бы вариант переезда при определенных условиях. Не готовы к переезду на Дальний Восток оказались 40% респондентов.

Среди готовых к переезду принципиальным считают возможную смену головного офиса работодателя. Положительно вопрос о переезде в таком случае решили бы для себя 59% опрошенных тюменцев, а тех, кто не поехал бы за своей компанией на Дальний Восток, оказалось только 11%.

Главным мотивом для переезда участники опроса назвали получение работы с высокой зарплатой. Такой ответ выбрали 80% респондентов. Более половины (62%) отметили в качестве мотива наличие средств для комфортного проживания. Собственное жилье на Дальнем Востоке является главным условием переезда для 46% опрошенных, а стартовый капитал для открытия бизнеса стал бы достаточным основанием для 18% участников исследования. Снятие визового режима с соседями указали в качестве условий для переезда 17% респондентов.