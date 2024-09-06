Прокуратура разбирается в задержке рейсов общественного транспорта в Тюмени

По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева о ситуации в сфере пассажирских перевозок в Тюмени проинформирован глава областного центра, сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры по УрФО.

"По поручению заместителя Генпрокурора России Серегея Зайцева прокуратурой Тюменской области оперативно проверены публикации средств массовой информации о переполненных автобусах и задержках в движении транспорта при осуществлении пассажирских перевозок в жилых районах в г. Тюмени. В результате установлено, что со 2 по 4 сентября по маршрутам № 45, 46, 54, 66, 68, 81 (осуществляют перевозки пассажиров в микрорайоны Ново-Комарово, Тарманы, Мыс) зафиксирован 71 факт отклонений от графика движения (опозданий) запланированных рейсов", - следует из сообщения.

Для защиты прав граждан прокурором вчера, 5 сентября, о ситуации проинформирован глава областного центра для принятия необходимых мер и обеспечения транспортной доступности этих микрорайонов.