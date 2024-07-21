В федеральном проекте "Голос поколения" поучаствовали и тюменцы

13 июля в арт-резиденции "Полярис" подвели итоги четвертого сезона флагманской образовательной программы от Росмолодежи. В течение года трое тюменцев посещали лекции экспертов, участвовали в проектной работе, деловых играх, мастер-классах и спортивных событиях. Один из них попал в топ-10 выпускников проекта.

Выпускниками стали 183 человека со всей России.

Представителями нашего региона стали:

— Иван Карачёв, программный продюсер федеральных и региональных проектов, исследователь-аналитик, 8 место в рейтинге;

— Юлия Насырова, менеджер по внешнему позиционированию Школы перспективных исследований ТюмГУ;

— Татьяна Жданова, медиаменеджер Молодежной политики Тюменской области.

— Быть в числе лучших выпускников из двухсот человек — большая честь.

"Голос поколения" — это школа жизни, которая помогает молодым людям взрослеть. Проект научил меня и других участников смотреть на вещи шире, узнавать больше о себе и своих способностях, укреплять веру в себя и свои силы, находить единомышленников в разных уголках нашей страны, — рассказал Иван Карачёв, участник образовательной программы "Голос Поколения".

На протяжении года тюменцы слушали лекции от ведущих спикеров и представителей сферы управления: Дмитрия Артюхова, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Ильи Авербуха, призера Олимпийских игр, хореографа, постановщика, продюсера ледовых шоу и спортивных мероприятий, Алексея Ягудина, Олимпийского чемпиона по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта России. А также выступления представителей Росмолодежи: Антона Пашкова, советника руководителя, Екатерины Антоновой, директора ФГБУ "Форумная дирекция" и Дениса Аширова, заместителя руководителя, сообщает КП-Тюмень.