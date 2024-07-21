Тюменцам дали советы, как защитить кожу от солнечных ожогов

Ультрафиолетовое излучение в первую очередь пагубно сказывается на коже. Это может привести к серьезным ожогам. Корреспондент издания "Тюменская область сегодня" узнал у специалиста, как лечить солнечные ожоги и предотвратить их возникновение.

При длительном нахождении на солнце, человек может ощутить болезненные ощущения и заметить покраснения на коже. Чаще всего они возникают на спине и плечах. И это первый признак чрезмерного воздействия УФ-лучей.

Есть способы облегчить боль от ожогов. В первую очередь, следует уйти от прямых солнечных лучей. Затем очень важно охладить пострадавшие участки кожи. Это можно сделать прохладным душем или мокрым полотенцем. Снять болезненные ощущения может помочь крем с алоэ вера.

Врач онколог-маммолог Виктория Сафронова подчеркивает, что опасность солнца не ограничивается лишь болью. Проникающие УФ-лучи, попадая в клетку, разрушают ее структуру ДНК, что впоследствии может стать причиной дальнейших мутаций, а также привести к развитию рака.

Чтобы предотвратить возникновения ожогов, и как следствие, различных заболеваний, стоит обязательно пользоваться крема с SPF, SPF (длительность защиты) и антиоксидантами.