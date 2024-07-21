Частный музей создает художница из тюменского села

В 20 километрах от Тюмени в с. Кулаково формируется частный музей творческих работ нитяной художницы Людмилы Ульяновой. Это сотни авторских вышивок самой хранительницы. У художницы, как говорят спрециалисты-музейщики, большая насмотренность, начитанность, жизненный опыт и навыки ведения дома. Художественной школы или курсов по вышивке не проходила. Вышивать училась экспериментально в закрытый 2020 год, уже находясь на пенсии. Людмила вышивает не по готовому рисунку, а собственные фантазии, воображаемые образы. Получив навыки рисования в педагогическом училище и вузе, подглядывает сюжеты в жизни, или вдохновляется картинками, художественными текстами, фольклором.

Около 40 работ, созданных по сказке П.П. Ершова "Конёк-Горбунок", Ульянова передала в Ишимский музейный комплекс им. П.П.Ершова. К передаче в дар готовит серию работ по текстам А.С. Пушкина. Много выставляется на однодневных мероприятиях, открытых городских и районных площадках.

Пока Людмила Ульянова принимает немногочисленных гостей в доме, с удовольствием угощая калмыцким чаем.

По материалам Ишимского музейного комплекса им.П.П. Ершова.