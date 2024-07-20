Тюменская область занимает 3 место в УрФО по динамике оборота общепита

По данным Росстата, за пять месяцев 2024 года, в Тюменской области оборот общественного питания за год вырос на 7,5%.

В УрФО более высокий прирост зафиксирован в Курганской области (15,1%) и ХМАО-Югре (10,9%). В минусе оказался только ЯНАО, где произошло снижение на 4,3%. В среднем по России динамика составила 5,1%.

Всего за январь-май жители Тюменской области потратили в кафе, барах, ресторанах 17 млрд 250 млн рублей. На каждого тюменца приходится более 2,1 тысяч рублей в месяц. Оборот в УрФО составил 123 млрд 867 млн рублей, в России в целом – 1 трлн 284,9 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.