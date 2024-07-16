Участники СВО на Ямале смогут в отпуске попасть в больницу без очереди и бесплатно

Ямальские бойцы, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, смогут пройти расширенное медицинское обследование, в том числе получить помощь узких специалистов бесплатно и без очереди. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что этот вопрос ранее поднимался на личных встречах с военнослужащими и в социальных сетях. Теперь он решен. На это в регионе выделены дополнительные средства. Во время отпусков бойцам нужно прийти к терапевту, и им назначат комплексный скрининг.

- Необходимость предусмотреть дополнительное финансирование из окружного бюджета на оказание медпомощи участникам СВО связана с тем, что после заключения контракта с Минобороны РФ участники СВО прикрепляются к ведомственным медучреждениям, а действие их полисов ОМС приостанавливается, - сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

В окружном департаменте здравоохранения отметили, что участники спецоперации могут пройти около 35 диагностических исследований. В частности, компьютерную томографию, УЗИ, холтеровское мониторирование, подробный анализ крови и другие. Процедуры можно пройти все или конкретные на выбор.

Отметим, эта мера поддержки является дополнительной. В ЯНАО работает система медицинской помощи участникам СВО. Выдано более 600 реабилитационных сертификатов, с которыми принимают в любой здравнице страны.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО