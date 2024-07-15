Тобольские единороссы собрали 34 млн рублей и отправили на передовую более 45 тонн гумгруза

13:34 15 июля 2024
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Тобольские партийцы собрали 34 миллиона рублей и отправили на передовую более 45 тонн гуманитарного груза, сообщил сообщил исполнительный секретарь Тобольского местного отделения "Единой России" Михаил Никитин на заседании регионального политсовета партии “Единая Россия”.

По словам Никитина, на собранные деньги закупают экипировку, оборудование для бойцов. Сортировкой, доставкой и погрузкой собранных вещей занимаются волонтеры.

В целом с начала спецоперации силами партийцев Тюменской области было отправлено 32 фуры и других грузовых автомобилей гуманитарной помощи общим весом 464,3 тонны. 

Теги: гуманитарная помощь , Единая Россия , СВО , Тобольск
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