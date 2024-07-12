Тюменцы могут выиграть до 600 тысяч рублей на свои проекты в конкурсе Росмолодёжь.Гранты

До 28 июля идет прием заявок на грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты в рамках проекта паблик-арта "Морфология улиц". На него можно подать идею выставки, лаборатории или другого проекта в одном из шестнадцати направлений. Публичная защита и итоги грантового конкурса с фондом 6 млн рублей пройдут в августе в Тюмени.

Подать проект можно в одну из шестнадцати номинаций конкурса, в том числе по организации занятости молодежи, развитию малых территорий, поддержке межкультурного диалога и по международное сотрудничеству и так далее.

Максимальный размер гранта — 600 тысяч рублей. Подать заявку можно на ФГАИС "Молодежь России" до 28 июля. Принять участие в конкурсе могут авторы проектов из России от 18 до 35 лет.

Каждый участник может присоединиться к онлайн-лекции по основам социального проектирования и бюджетирования, а также получить обратную связь от экспертов по своему проекту. Подключиться могут все желающие: трансляция пройдет в группе во ВКонтакте.

Публичная защита состоится в Тюмени 9 августа, награждение победителей пройдет 10 августа во время закрытия проекта паблик-арта "Морфология улиц".

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени с 2017 года. Благодаря ему на зданиях города появилось 118 работ, арт-кварталы под открытым небом на улице Северной и Сакко, маршруты для прогулок по уличному искусству. С 2023-го "Морфология улиц" стала международной, укрепив позицию Тюмени как молодого центра паблик-арта в России. Организатор "Морфологии улиц" — команда мультицентра "Контора пароходства". Куратор "Морфологии улиц" в 2024 году — российский художник Максим Има.