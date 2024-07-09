Губернатор ЯНАО обсудил с бойцами СВО и их семьями предложения по совершенствованию мер поддержки

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа накануне пообщался с семьями участников СВО и бойцами, которые сейчас находятся в отпуске. Во время беседы на рассмотрение Дмитрию Артюхову было предложено несколько инициатив.

Так, мать участника СВО, сотрудник регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Ольга Лалетина предложила интегрировать матерей военнослужащих в работу с семьями бойцов. Эти женщины нуждаются во внимании со стороны государства не меньше, чем супруги бойцов, уверена женщина. Глава региона положительно отозвался об этом предложении, подчеркнув, что такую работу важно провести на Ямале.

Супруга участника спецоперации Екатерина Назарова предложила распространить действие сертификата на покупку товаров к школе, который с 1 июня предоставляется многодетным, на семьи участников военнослужащих. Номинал сертификата составляет 15 тысяч рублей, одежду и канцтовары можно купить в магазинах-партнерах и на маркетплейсе Ozon. Губернатор одобрил эту инициативу.

Жена бойца СВО Наталья Афонина при поддержке сотрудников филиала госфонда "Защитники Отечества" и городской администрации открыла торговую точку, где продает поделки и сувениры. Женщина мастерит их не одна. Готовые изделия для реализации приносят неравнодушные салехардцы. На вырученные средства Наталья приобретает медикаменты и отправляет их в батальон, где служит муж. Она попросила распространить информацию о проекте, чтобы о нем знали и мастера, и жители.

Председатель региональной ассоциации ветеранов боевых действий Евгений Сергутин рассказал о том, что в Салехарде налажено собственное производство дронов. Общественники обучают управлению ими тех, кто решил отправиться в зону СВО. Сейчас дроны собирают на пожертвования. При наличии средств общественники готовы выпускать до 800 БПЛА в месяц. Они, по словам Сергутина, уже доказали свою эффективность на передовой. Эта инициатива также будет проработана, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

"Регулярно встречаемся с нашими защитниками, их родными. Такие встречи всегда продуктивны – появляются новые решения. Особенно важно, что встречаемся здесь, в стенах регионального отделения фонда "Защитники Отечества". Его сотрудники часто первыми узнают о сложностях, с которыми сталкиваются люди, и передают их на уровень власти. У нас на Ямале есть все ресурсы, чтобы эти проблемы решать. Наш долг – окружить вниманием семьи наших героев, чтобы каждый боец был уверен, что дома у него создан надежный тыл, что семья ни в чем не нуждается", – подчеркнул губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Фото - телеграм-канал Дмитрия Артюхова