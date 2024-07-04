"Знание" проводит лекции и кинопоказы в честь Дня семьи, любви и верности

Просветительские занятия и тематические показы в преддверии праздника проводит Российское общество "Знание".

До 20 июля эксперты прочтут лекции, направленные на укрепление связей между родными, развитие навыков эмоционального общения и создание гармоничной атмосферы внутри семьи.

Мероприятия также подготовил проект "Знание Кино (https://kino.znanierussia.ru/)". Серия спецпоказов о любви православных святых Петра и Февронии откроется на выставке "Россия". Обсуждение фильма с почетными гостями пройдет еще в 12 регионах страны.

Зарегистрироваться на лекции, в том числе посмотреть их онлайн можно на сайте znanierussia.ru.