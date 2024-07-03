Тюменские пенсионеры заняли призовые места на XIV Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

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XIV Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров стал поводом для тюменцев проявить свои таланты и навыки работы в интернете.

Цель чемпионата — популяризация современных IT-технологий среди людей старшего возраста и успешная социальная адаптация пожилых пользователей в информационной среде.

Тюменцы заняли призовые места: второе место в командном первенстве по УФО, шестое место в командном первенстве по федеральным округам и 15 место в общекомандном федеральном первенстве.

Участники командного первенства от Тюменской области: Сизикова Галина Алексеевна (Армизонский район), Соболев Сергей Дмитриевич (гТюмень), Саранчина Елизавета Станиславовна и Саранчин Сергей Алексеевич (Червишево), Васильев Александр Феликсович (гТобольск).

2024 год объявлен Годом семьи, в честь этого у участников появилась возможность семейного участия в паре. Елизавета Станиславовна Саранчина и Сергей Алексеевич Саранчин из села Червишево Тюменской области заняли 6 место из 58 на федеральном уровне, — лучший результат тюменцев среди семейных пар.

Напоминаем, что в Тюмени проходят курсы по программе "Расширяя горизонты", где старшее поколение может бесплатно изучить основы компьютерной грамотности и развить цифровые компетенции.

Обучение проводится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142. Запись по телефону 50-00-50.