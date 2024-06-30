О призерах "Российской студенческой весны" рассказали в фотопроекте

В преддверии Дня молодежи на электронных экранах Тюмени появились фотографии 10 призеров XXXII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". На экранах также отмечены достижения участников. Увидеть их можно по всему городу до 3 июля.

Изображения разместили на мониторах автобусных остановок крупных улиц города, таких как "Сквер имени Немцова", "Площадь Памяти", "Центральная площадь", "ДК Нефтяник", "Центральный рынок" и других.

"Студенческая весна" — это не просто конкурс, а уникальная возможность для студентов проявить свои способности и продемонстрировать их широкой аудитории. Мы организовали эту акцию, чтобы показать тюменцам успехи молодых талантов нашего региона на фестивале не только регионального, но и всероссийского уровня, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Для победителей организовали специальную фотосессию, чтобы запечатлеть их успех и радость победы, сообщает АиФ-Тюмень.

Мне очень приятно, что мой труд заметили и оценили. Радостно, когда ты побеждаешь, но вдвойне радостно, когда эту победу замечает большое количество людей. Эта акция для меня — напоминание о том, сколько вокруг поддержки, — рассказал лауреат XXXII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", Кристина Тихонова.

Тюменцы смогут узнать о достижениях лауреатов в 5 направлениях. Среди них:

— Стиль-студия "Кружева" — лауреат I степени в направлении "Мода", коллекция "Когда снег начнется";

— Студия хореографии ИГиН — лауреат I степени в направлении "Танцевальное", номер Pulse;

— Театр танца "Проспект" — лауреат II степени в направлении "Театральное", номер "Род";

— Александра Ухман — лауреат I степени в направлении "Театральное", эстрадный монолог Анатолия Трушкина "Телефонный разговор";

— Глеб Расковалов — лауреат II степени в направлении "Театральное", "Поэма о крыльях" Роберта Рождественского;

— Учебный театр "Территория танца" — лауреат II степени в направлении "Танцевальное", номер "…Выйди на крылечко";

— Наталья Александрова — лауреат I степени в направлении "Вокальное", авторская песня "Замело";

— Hot Strings — лауреаты II степени в направлении "Вокальное", номер "Звезда моя далекая";

— Иделия Ганеева — лауреат I степени в направлении "Арт: Кастомизация";

— Кристина Тихонова — лауреат II степени в направлении "Вокальное", авторская песня "Я тебе не".