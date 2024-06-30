О призерах "Российской студенческой весны" рассказали в фотопроекте

В преддверии Дня молодежи на электронных экранах Тюмени появились фотографии 10 призеров XXXII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". На экранах также отмечены достижения участников. Увидеть их можно по всему городу до 3 июля.
Изображения разместили на мониторах автобусных остановок крупных улиц города, таких как "Сквер имени Немцова", "Площадь Памяти", "Центральная площадь", "ДК Нефтяник", "Центральный рынок" и других.
"Студенческая весна" — это не просто конкурс, а уникальная возможность для студентов проявить свои способности и продемонстрировать их широкой аудитории. Мы организовали эту акцию, чтобы показать тюменцам успехи молодых талантов нашего региона на фестивале не только регионального, но и всероссийского уровня, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.
Для победителей организовали специальную фотосессию, чтобы запечатлеть их успех и радость победы, сообщает АиФ-Тюмень.
Мне очень приятно, что мой труд заметили и оценили. Радостно, когда ты побеждаешь, но вдвойне радостно, когда эту победу замечает большое количество людей. Эта акция для меня — напоминание о том, сколько вокруг поддержки, — рассказал лауреат XXXII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", Кристина Тихонова.
Тюменцы смогут узнать о достижениях лауреатов в 5 направлениях. Среди них:
— Стиль-студия "Кружева" — лауреат I степени в направлении "Мода", коллекция "Когда снег начнется";
— Студия хореографии ИГиН — лауреат I степени в направлении "Танцевальное", номер Pulse;
— Театр танца "Проспект" — лауреат II степени в направлении "Театральное", номер "Род";
— Александра Ухман — лауреат I степени в направлении "Театральное", эстрадный монолог Анатолия Трушкина "Телефонный разговор";
— Глеб Расковалов — лауреат II степени в направлении "Театральное", "Поэма о крыльях" Роберта Рождественского;
— Учебный театр "Территория танца" — лауреат II степени в направлении "Танцевальное", номер "…Выйди на крылечко";
— Наталья Александрова — лауреат I степени в направлении "Вокальное", авторская песня "Замело";
— Hot Strings — лауреаты II степени в направлении "Вокальное", номер "Звезда моя далекая";
— Иделия Ганеева — лауреат I степени в направлении "Арт: Кастомизация";
— Кристина Тихонова — лауреат II степени в направлении "Вокальное", авторская песня "Я тебе не".
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