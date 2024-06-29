Чем заняться в огороде в период дождей

Что обязательно нужно сделать на огороде в сезон дождей, рассказала дачница и биолог Валентина Погорельцева.

По ее мнению, в первую очередь страдает клубника "Виктория", на ней образуется серая гниль. Сохранить культуру можно приподняв кусты с помощью срезанной пятилитровой бутылки или постелив на землю укрывной материал. Также влажная сырая погода опасна появлением слизней, которые любят полакомиться любой растительностью, особенно салатом. Его и другие культуры можно спасти от вредителей, посыпав слой земли золой.

Кроме того в сезон дождей страдают огуречные грядки.

– При повышенной влажности наступает аскохитоз, то есть прикорневая гниль и бактериально-грибковые заболевания. Если плодов еще нет, то лучше обработать растения такими препаратами как "Хом", "Оксихом" или "Бордосская жидкость", — рассказала опытная дачница.

Также страдают и некоторые уличные сорта томатов. По словам Валентины, при влажной погоде из земли вымывается калий, и помидоры поражаются фитофторозом, то есть вершинной гнилью. В таком случае донцы плодов будут приобретать черную окраску. Дожди вымывают и другие питательные микроэлементы, от чего могут пострадать лук и чеснок, сообщает Мегатюмень.

– В этот период необходимо обработать растения против луковой мухи и других вредителей. Хорошим средством выступает раствор из 2-3 столовых ложек нашатырного спирта на 10 литров воды, – посоветовала Валентина. По ее словам, во-первых, уничтожаются все вредители, а во-вторых, почва обогащается азотом.