Фальков считает, что вузы должны четко понимать свою роль в развитии ИИ

Посвященный месту искусственного интеллекта в высшем образовании форум прошел в Тюмени, участие в его работе принял глава Минобрнауки России Валерий Фальков, сообщает информцентр правительства ТО.
Мероприятие объединило представителей министерства и вузов страны.
Фальков напомнил, что страна находится на этапе реализации новых национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства. Для этого университеты должны четко понимать свою роль в развитии ИИ. Полнота и высокая скорость распространения знаний, которые будут обеспечены ИИ, потребует коренной перестройки работы в вузе, переосмысления базовых образовательных процессов.
В качестве приглашенного эксперта на форуме выступил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, в частности он сказал, что невозможно игнорировать изменения, которые несут в себе технологии искусственного интеллекта. "Это касается и системы высшего образования. ИИ может внести существенный вклад в индивидуализацию образовательной траектории в зависимости от потребностей, возможностей и способностей студентов", - отметил Логинов.
Трехдневная программа форума включила пленарные сессии, круглые столы и групповую работу участников.
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