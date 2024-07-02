Моор передал детям Краснодона библиобус

В рамках визита в Краснодон губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках проекта "100 идей от детей" передал Краснодону "Читающий автобус", сообщил глава муниципального округа Сергей Козенко.

Как пояснил Козенко, инновационное мобильное библиотечное пространство предназначено для того, чтобы прививать любовь к чтению и поддерживать образование детей в населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные библиотеки.

Присутствовавшая на церемонии передачи уполномоченный по правам ребенка Луганской Народной Республики Инна Швенк подчеркнула, что проект "100 идей от детей" инициирован уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой и выразила благодарность тюменскому губернатору за его поддержку и важный вклад в развитие и образование детей республики.

"Дети выразили благодарность, подтвердив, что читающий автобус станет любимым местом для множества детей Краснодонщины, и пообещав беречь и использовать этот библиобус с пользой, развиваться и стремиться к новым вершинам! В завершение посетили Краснодонскую центральную городскую библиотеку, где познакомились с реализацией совместного с Тюменью молодежного проекта "Дом вверх дном"", - сообщил Козенко.