Специалисты с необычными профессиями востребованы в Тюменской области

В банке вакансий Тюменской области без почти 33,5 тысячи предложений для трудоустройства. Основная часть в сферах образования, культуры, спорта и досуга, а также строительства.

Шесть капитанов, пять бортпроводников, пять матросов и 12 составителей поездов могут трудоустроиться в Тюменской области. Шесть мест открыто для парашютистов-десантников пожарных.

Есть работа для одного изготовителя конфет, одного изготовителя натуральной колбасной оболочки, одного оператора пульта управления и 17 операторов стиральных машин.

В сфере АПТ трудоустроят девять операторов по искусственному осеменению животных и птицы, 65 - машинного доения.

Открыта вакансия для одного судьи, одного аудитора, двух ревизоров, двух советников, четырех доцентов.

Организации трудоустроят одного художественного руководителя и восемь режиссеров.

Всего в списке 222 профессии для служащих и 163 – по рабочим специальностям, сообщает Вслух.ру.