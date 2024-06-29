Специалисты с необычными профессиями востребованы в Тюменской области

В банке вакансий Тюменской области без почти 33,5 тысячи предложений для трудоустройства. Основная часть в сферах образования, культуры, спорта и досуга, а также строительства.
Шесть капитанов, пять бортпроводников, пять матросов и 12 составителей поездов могут трудоустроиться в Тюменской области. Шесть мест открыто для парашютистов-десантников пожарных.
Есть работа для одного изготовителя конфет, одного изготовителя натуральной колбасной оболочки, одного оператора пульта управления и 17 операторов стиральных машин.
В сфере АПТ трудоустроят девять операторов по искусственному осеменению животных и птицы, 65 - машинного доения.
Открыта вакансия для одного судьи, одного аудитора, двух ревизоров, двух советников, четырех доцентов.
Организации трудоустроят одного художественного руководителя и восемь режиссеров.
Всего в списке 222 профессии для служащих и 163 – по рабочим специальностям, сообщает Вслух.ру.
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